Bewoners Westelijke polders willen herhaling voedselproject overheid

“Wij zijn president Chandrikapersad Santokhi heel erg dankbaar voor de steun en hopen dat we elke maand in aanmerking zullen komen voor een levensmiddelenpakket. We zitten nu maanden zonder werk en hebben deze steun heel hard nodig”, zei bewoner Rakesh van de Westelijke Polder tijdens het in ontvangst nemen van een voedselpakket in het district Nickerie. Op donderdag 17 juni 2021 trok het team van Bureau Eenheid, de ressortraadsleden (rr) van het gebied en leden van Nationaal Leger in de verschillende wijken in de Westelijke Polders.

Honderden geregistreerde mensen in het gebied zijn in aanmerking gekomen voor een pakket. De voorzitter van de Ressortraad in de Westelijke Polders, Rawish Ramadhin, zegt dat hij het gebied als geen ander kent en belast was met de registratie. “Ik heb mensen die door de Covid-19 pandemie hun baan kwijt zijn geraakt en geruime tijd thuis zijn gezet, zoals ijsverkopers, verfmannen en mensen die bestellingen thuis nemen, geregistreerd. Ook mensen wiens erven onder water zijn gelopen en sociaal zwakkeren die door andere omstandigheden niet kunnen werken of in een huurhuis wonen en grotere onkosten hebben, heb ik geregistreerd”, zegt het rr-lid aan de Communicatie Dienst Suriname.

In de voorbije dagen zijn de ressorten Wageningen en Nieuw-Nickerie aangedaan. Ook de mensen van Apoera en Post Utrecht zijn in aanmerking gekomen voor levensmiddelenpakketten. Er moet nog een klein deel van de Westelijke Polders afgewerkt worden en de ressorten Groot Henar en de Oostelijke Polders, dan is heel Nickerie aangedaan. Volgens de organisatie waren 5700 pakketten bestemd voor het district Nickerie, waaronder 700 voor Apoera. Uit dit aantal zijn 4400 mensen geregistreerd die in aanmerking komen voor een pakket. Volgens de organisatie zijn 600 pakketten overgebleven voor mensen die niet in aanmerking zijn gekomen.

De meeste bewoners toonden hun blijdschap aan de organisatie. Ramadhin zegt dat hij ook blij is met het werk dat door Bureau Eenheid en het Nationaal Leger is verzet. “De heren van het leger werken heel hard en doen hun best om ondersteuning te bieden in alle wijken”, zegt Ramadhin. Ondanks dat velen om herhaling vroegen van het project, schoof hij zijn mening niet onder stoelen of banken. Als boodschap gaf mee dat het een mooi gebaar is naar de mensen toe, maar gaf de mensen mee dat het niet hierbij moet blijven. “Het is een push van de overheid naar de mensen toe die het zwaar hebben, maar het moet niet daarbij blijven. De mensen moeten niet bij de pakken blijven neerzitten, maar de draad gewoon oppakken, zodat zij uit hun situatie kunnen geraken”, aldus Ramadhin.