Nieuwe Dalian directeur brengt bezoek aan OW-minister

Wang Hailong, de nieuwe directeur van CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd, meer bekend als Dalian, bracht een kennismakingsbezoek aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). De directeur en de minister hebben een constructief gesprek gehad over de lopende en toekomstige Dalianprojecten in Suriname.

Projecten als Dalian 4 en Dalian 5 kwamen aan de orde. De nieuwe Dalian-topman gaf te kennen dat de Dalian 4-projecten normaal voortgang zullen vinden. Hij doet ook een beroep op de Surinaamse regering om de projecten die zijn opgenomen voor Dalian 5, in overweging te nemen.

In het Dalian 5 project komen er werkzaamheden voor die uitgevoerd moeten worden aan onder andere wegen, bruggen, dijken, kanalen. Tijdens deze bijzondere ontmoeting kreeg Nurmohamed een schilderij overhandigd van de onderneming, waarop Dalian City staat afgebeeld.