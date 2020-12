Bij roofoverval gestolen auto uitgebrand terug gevonden

Een witte Toyota Auris, die afgelopen maandag werd buitgemaakt bij deze roofoverval op een gezin aan de Patatawiwiriestraat te Charlesburg, is donderdagavond volledig uitgebrand terug gevonden. Het voertuig stond in brand in een afgelegen gebied aan de Kleinestraat richting Anamoestraat.

Het Korps Brandweer Suriname kreeg de melding om 23.14u die avond binnen, maar kwam pas om 23.40u op de locatie aan. Dit omdat ze het adres nog moesten zoeken en omdat de weg moeilijk begaanbaar was. Daar aangekomen kon zij alleen nablussingswerkzaamheden verrichten.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat de auto naar de genoemde plek is gereden en daar in brand is gestoken. Het gaat om dezelfde witgelakte Toyota Auris, die rovers die maandag buitmaakten van het slachtoffer en in onbekende richting wegreden. Eén van de overvallers was een nep-agent en had een kogelvrij vest met politie opschrift aan.

