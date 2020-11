Webinar Suriname-Nederland: ‘Pijnpunten en perspectieven’

De schurende relatie tussen Suriname en Nederland is het thema van het webinar ‘Wereldse Ontmoetingen: de relatie tussen Suriname en Nederland’. Het online seminar wordt op woensdagavond 11 november van 19.30 – 20.30 uur gehouden met speciale gasten.

Over twee weken, op 25 november, is het precies 45 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland. Maar de verbinding tussen beide landen is al honderden jaren oud: slavernij, contractarbeid, kolonialisme, neo-kolonialisme en onafhankelijkheid. De relatie kwam onder druk te staan tijdens de militaire dictatuur. Nu Suriname een nieuwe regering heeft, kan die relatie wellicht weer inniger worden. Willen we nog altijd verder met elkaar, en zo ja, hoe precies? Of wordt het tijd om ‘het uit te maken’?

Joyce van der Horst, hoofdredacteur van Het Wereldpodium, gaat in gesprek met drie Suriname-deskundigen en ook u kan meedoen. Met historicus Hans Ramsoedh blikken we terug op de geschiedenis van de onstuimige relatie. Correspondent Hennah Draaibaar doet vanuit Suriname verslag van de huidige issues in de relatie tussen de beide landen. En met politica Kathleen Ferrier blikken we vooruit.

MEEDOEN?

Online meedoen aan het webinar kan via Zoom. Meld je vóór woensdag 11 november 12.00 uur aan via claudy@wereldpodium.nu en je ontvangt een Zoom-link. First come…