Ook Divali boodschap van minister-president Mark Rutte

Vorige week werd al bekend dat de president van Suriname, Chan Santokhi, een divaliboodschap uitspreekt tijdens de online Divali Viering op vrijdag 13 november. Er is echter ook primeur want voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis zal een minister president van het land een divaliboodschap uitspreken!

Premier Mark Rutte spreekt zijn boodschap komende vrijdag uit en dit wordt uitgezonden om 17.00 uur via de livestream op www.nationaledivaliviering.nl en live on air op Radio Amor.

Rajesh Ramnewash, voorzitter van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland en lid van het organiserend Nationaal Comité Divali Viering, is erg trots. “De divaliboodschap van de Nederlandse minister-president zie ik als een erkenning voor de Surinaamse en specifiek de Hindoestaanse gemeenschap, voor onze actieve deelname aan de Nederlandse samenleving”, zegt hij.

“En tegelijkertijd is het een hart onder de riem voor een ieder die de gevolgen draagt van de coronapandemie waarin we nu verkeren.” aldus Ramnewash. Naast premier Rutte spreekt ook de Surinaamse president Chan Santokhi een divaliboodschap uit. Daarna wordt er een live concert zonder publiek – van het Residentie orkest uitgezonden met als gast vocalist Raj Mohan, vanuit de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Wereldwijd vieren Hindoes deze week over de hele wereld Divali. In Suriname is het ook een nationale feestdag. Het feest staat voor de overwinning van het licht op de duisternis. De Nationale divaliviering is een initiatief van Sanatan Hindoe Parishad Nederland, Stichting Hindoe Onderwijs Nederland, het Zuiderstrandtheater en Het Nationale Theater.

Meer informatie vind je op www.nationaledivaliviering.nl of www.shon.nl