Voetganger geschept tijdens inhaalactie automobilist

Omstanders kijken toe hoe een voetganger dinsdagavond door ambulance personeel op een brandcard wordt gelegd, om naar het ziekenhuis gebracht te worden. De gewonde man is rond 19.45u het slachtoffer geworden van een inhaalactie van een automobilist aan de Tout Lui Faut Kanaalweg in Suriname.

De autobestuurder reed over de Tout Lui Faut Kanaalweg komende vanuit de richting van de Sir Winston Churchilweg en gaande richting de Martin Luther Kingweg, toen hij een ander voertuig inhaalde. Een voetganger die langs de weg liep werd daarbij door de inhalende automobilist geschept.

De man raakte gewond aan zijn linkerbeen en is voor medische behandeling opgenomen in het ziekenhuis. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en onderzoekt hoe deze aanrijding heeft kunnen gebeuren.