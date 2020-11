In verband met de afronding van de ALCOA-deal heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, de Commissie Rehabilitatie ALCOA-mijnen geïnstalleerd op vrijdag 30 oktober.

De commissie wordt voorgezeten door Asha Gemerts, waarnemend directeur van het Bauxiet Instituut Suriname (BIS) en bestaat uit functionarissen van de kabinetten van de president en de vice-president, BIS, NIMOS en de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en NH.

Voor de commissie is een immense taak weggelegd. De commissie is belast met het begeleiden en monitoren van het rehabilitatieproces van de ALCOA-mijnen. Zo zal zij de NH-minister ook moeten adviseren inzake mogelijke afwijkingen van milieu verdragen of plannen voorgesteld door de Suralco.

De commissie is ingesteld voor de periode van 1 jaar en is aangevangen op 1 november 2020 met de mogelijkheid deze naar gelang de noodzaak te verlengen. De commissie is verantwoording verschuldigd aan de minister van NH. Voorts benadrukte Abiamofo dat de instelling van zo een commissie van essentieel belang is voor de waarborging van het milieu voor de volgende generaties.