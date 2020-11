President Santokhi ontvangt dagelijks bestuur SER

De Surinaamse president Santokhi heeft woensdag het dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad (SER) ontvangen en van gedachten gewisseld over een aantal aspecten het instituut regarderende.

SER-voorzitter Sila Kisoensingh zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS), dat er ondermeer van gedachten is gewisseld met het staatshoofd over het eerste advies dat dit orgaan aan de president heeft gegeven.

Het betreft het advies over het financieel economisch beleid dat door minister Armand Achaibersing van Financien en Planning is geprojecteerd. Kisoensingh zegt overtuigd te zijn, dat de SER een gedegen en ondersteunend advies heeft gegeven over de richting die het sociaal economisch beleid op moet gaan met betrekking tot de huidige penibele situatie in ons land.

De SER geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de regering c.q. de president van het land en De Nationale Assemblee (DNA). Dat advies wordt gegeven aan de hand van de problemen die ze constateert in de samenleving en hoe ze heel breed naar oplossingen kijkt, zei de voorzitter.

In dit onafhankelijk adviserend orgaan zitten vertegenwoordigers van drie grote groepen te weten de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven.