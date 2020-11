Newmont heeft al ruim een half miljoen US dollar gedoneerd vanwege COVID-19

In de strijd tegen COVID-19 heeft Newmont Suriname tot nu toe ruim een half miljoen US dollar aan medisch apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan gezondheidsautoriteiten en medische instellingen in Paramaribo en de omliggende gemeenschappen. Dat heeft het bedrijf woensdag bekend gemaakt.

Newmont Suriname heeft vorige maand een tweede bulk persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) via SU4SU geschonken met een waarde van US$ 104.127,56. Deze beschermingsmiddelen zijn overhandigd aan coördinatoren van SU4SU. In juni werd de eerste bulk overhandigd.

In september voltooide Newmont Suriname ook de distributie van 640 voedselpakketten aan leden van de gemeenschap in het Pamaaka-gebied en de transportcorridor als onderdeel van het COVID-19-steunfonds.

Er is tot nu toe US$ 578.035,39 aan medisch apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan gezondheidsautoriteiten en medische instellingen in Paramaribo en de omliggende gemeenschappen. De afgelopen maanden is nauw samengewerkt met SU4SU om de donaties te coördineren meldt het bedrijf.