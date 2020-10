De filmindustrie in Suriname

De Surinaamse filmindustrie is momenteel nog heel mager. Gaat daar ooit verandering in komen?

Succesvolle voorbeelden van films in of uit Suriname

Er gebeurde heel wat jaren weinig in de Surinaamse filmindustrie. Zo noemde VPRO Cinema in 2010 de film Wan Pipel(1976) zelfs nog de enige echte Surinaamse speelfilm. Deze klassieker was de eerste film die in Suriname meer dan 100.000 bezoekers trok. Voor Nederlanders was de film destijds een manier om het land te leren kennen. Volgens Moviescene zette de Surinaams-Nederlandse regisseur Pim de la Parramet Wan Pipelde verschillende bevolkingsgroepen die Suriname rijk is op de kaart.

Als het om films en Suriname gaat, mag de Hoe duur was de suikerniet onbenoemd blijven. Deze film uit 2013 is een Nederlandse productie, maar speelt zich af in Suriname. In de film althans, want de opnames waren in Zuid-Afrika. Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Surinaamse schrijfster van Cynthia McLeod. Voor Surinamers doet deze titel ongetwijfeld bellen rinkelen: met meer dan 100.000 exemplaren is dit het meest verkochte boek ooit in het land. De schrijfster was nauw betrokken bij de film.

De vroegere slavernij staat centraal in Hoe duur was de suiker. Regisseur Jean van de Velde noemde het een film die nog eerder was gemaakt. Het is volgens hem de eerste film over de Nederlandse slavernijgeschiedenis in Suriname, in het Nederlands én in het Sranan Tongo. Pathé Thuis omschrijft het verhaal als volgt: “Slavin Mini-Mini leeft voor het geluk van haar blanke halfzus Sarith. Als ze de kans krijgt om te kiezen voor haar eigen vrijheid ten koste van haar meesters slaat bij Mini-Mini de twijfel toe. “

De film schopte het volgens LINDA tot de best bezochte bioscoopfilm ooit in Suriname. Daarnaast sleepte het twee nominaties voor Gouden Kalveren in de wacht: beste publieksfilm en beste actrice (voor Yootha Wong-Loi-Sing), zoals vermeld op de website van het Nederlands Film Festival.

Dat Surinaamse films die zich baseren op historische gebeurtenissen of waargebeurde verhalen aanslaan, bewijst ook het succes van Wiren(2018). Dit is een volledig Surinaamse productie. De film draait om een dove Surinaamse jongen die het wil maken in Paramaribo. Wiren Meghoe vormde de inspiratiebron voor deze film. De film werd een bioscoophit in Suriname en mag daarnaast een selectie voor het Nederlands Film Festival op zijn conto schrijven. Wirenis bovendien de eerste Surinaamse film op iTunes en Netflix.

Internationale producties met een historische achtergrond

Nog zo’n geliefde serie die omgetoverd werd tot gokkast is Game of Thrones(2011-2019). Beide zijn online te spelen bij ondere andere Betway Online Casino. En hoewel je het misschien niet zou verwachten – het gaat tenslotte over een mythische wereld – heeft ook Game of Throneshistorische raakvlakken. Zoals ‘IsGeschiedenis’ beschrijft, is verhaal met name geïnspireerd door de Rozenoorlogen in vijftiende-eeuws England. Daarnaast zijn er invloeden van de Franse geschiedenis, de wereldgeschiedenis, de middeleeuwen en de oudheid te zien. Bovendien doen veel van de karakters denken aan historische figuren.

De toekomst van de Surinaamse filmindustrie

De kans dat Surinaamse films in de nabije toekomst reiken tot het succes van Narcos en Game of Thronesis voorlopig miniem. Dat de eerste Surinaamse film inmiddels op iTunes en Netflix staat, is wel een teken dat de industrie enigszins uit zijn schulp kruipt. Ook zijn er berichten die wijzen op de professionalisering van de filmindustrie. Suriname Nieuws meldde vorig jaar dat Studio Paramaribo is geopend, waar iedereen uit de industrie terecht zou kunnen.

Of een nieuwe Surinaamse film een hit zou kunnen worden laat zich ook lastig voorspellen. Maar we kunnen in ieder geval concluderen dat een film of serie die zich afspeelt rondom een historische gebeurtenis kans heeft op succes.