VIDEO: Vier gewonden bij zware aanrijding in Paramaribo-Noord

Bij een zware aanrijding woensdagmiddag tussen twee voertuigen op de hoek van de Rembrandt- en de Topaasstraat in Suriname, zijn vier personen gewond geraakt. Beide auto’s raakten daarbij zwaar beschadigd.

Twee vrouwen moesten per ambulance afgevoerd worden voor medische behandeling. Het is nog niet duidelijk hoe de aanrijding heeft kunnen plaatsvinden. Het vermoeden bestaat dat er hard gereden is en dat een van de bestuurders geen voorrang heeft verleend aan de ander.

Door de klap is het busje (foto links) enkele keren over de kop geslagen en tegen een EBS stroompaal tot stilstand gekomen. Een filmpje van de situatie ter plekke:

