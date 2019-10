Dove Wiren uit Suriname begonnen op school in Nederland

Wiren Meghoe, de 19-jarige dove jongen uit Suriname, die de inspiratiebron is geweest voor de film ‘Wiren, the movie’, is deze week begonnen op de Kentalis Guyotschool voor VSO in Groningen. Daar gaat hij eerst drie maanden lang een traject volgen om zijn niveau te bepalen en zoveel mogelijk vaardigheden op te doen.

Wiren is net begonnen en het is nu nog niet duidelijk wat hij aankan en ook of hij wil doorstromen in Nederland. Dat hangt ook af van hoe hij zich voelt. Hij gebruikt de komende maanden in elk geval om zoveel mogelijk kennis op te doen, aldus RTV Noord.

Dat hij nu in Nederland kan studeren is mede dankzij de Assuria Community Fund. Wilt u Wiren verder ondersteunen in zijn studie? Dat kan nog steeds en alles is van harte welkom! Neem dan contact op het nummer +597 8683733.

Wiren in de klas.

De film ‘Wiren, the movie’ was deze week uitverkocht op het Nederlands Film Festival. De film heeft zoveel aandacht gekregen dat deze komend weekend weer in de Surinaamse bioscoop te zien is. Op zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober om 18.30u in TBL Cinemas.