Earnie Eenig wordt nieuwe directeur Radio SRS

De bekende journalist Earnie Eenig wordt de nieuwe directeur bij de Stichting Radio Omroep Suriname (SRS). Eenig zal morgen tijdens een persconferentie bij de staatsradio gepresenteerd worden. Verder zal ook worden aangegeven wat het beleid van de SRS zal zijn en welke plannen de nieuwe leiding heeft. De directeur wordt voorgedragen door de VHP.

Personeelsleden hebben de afgelopen periode meerdere malen hun misnoegen geuit over directeur Guno Ravenberg. Zij zijn de houding van hem zat en hebben een spoedige vervanging geëist. Naar hun zeggen heeft Ravenberg de afgelopen jaren wanbeleid gevoerd.

Toppers bij de SRS zeggen aan Waterkant dat de keuze voor Eenig als nieuwe directeur teleurstellend is. Volgens hen heeft de journalist geen leidinggevende kwaliteiten. Gezien de huidige situatie bij de staatsradio, zien zij Eenig de SRS niet naar verdere hoogte tillen.

De nieuwe raad van toezicht bij de SRS is afgelopen maandag geïnstalleerd. De nieuwe president-commissaris bij het staatsmedium is Stanley Dijksteel. Hij is hoofdbestuurslid van de VHP en ook adviseur van de president.

De overige leden van de raad zijn Idris Naipal van de VHP-Mediacommissie, Oscar Flakkalobi, Naäma Leidsman en Olushola Abena van de ABOP. De raad is benoemd per 1 september.