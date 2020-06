De vijf beste voetballers met Surinaamse roots in Oranje

Het is al tientallen jaren niet meer voor te stellen, een Nederlands elftal zonder spelers met Surinaamse roots. Deze spelers maken een belangrijk deel uit van de geschiedenis van het Nederlands elftal en hielpen Nederland mee in de jacht op prijzen. We zouden makkelijk meer spelers kunnen noemen, maar hebben een selectie van vijf spelers gemaakt, die furore maakten in het Oranje shirt.

We laten hieronder een speler als Georginio Wijnaldum buiten. Hij behaalt zijn successen inmiddels al meerdere jaren in Engeland en wellicht dat hij dit jaar met Liverpool nog het kampioenschap van de Premier League wint. En ook Clarence Seedorf, een van de meest succesvolle clubspelers uit Nederland ooit haalde de lijst niet, omdat zijn aandeel in Oranje toch wat bescheidener was. Seedorf won wel vier keer de Champions League en werd de eerste voetballer ter wereld die de CL won met drie verschillende clubs.

Dit zijn de vijf spelers die we beschouwen als de beste Surinamers ooit in het Nederlands elftal

1 – Ruud Gullit

Als aanvoerder van het Nederlands elftal dat in 1988 Europees kampioen werd mag Ruud Gullit natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. De oersterke middenvelder maakte tijdens zijn carrière furore bij Feyenoord en PSV, en vormde samen met Frank Rijkaard en Marco van Basten een geweldig trio in het roemruchte AC Milan van eind jaren ’80 en begin jaren ’90.

Het verhaal van Ruud Gullit is bijzonder, want hij werd als buitenechtelijk kind geboren met de Surinaamse vader George Gullit en de Amsterdamse moeder Ria Dil. Ondanks dat Ruud opgroeide bij zijn moeder, gebruikt hij de naam van zijn vader. Hij staat echter ingeschreven als Rudi Dil.

In Oranje kende Gullit grote successen. Hij pakte de Europese titel met Oranje en scoorde daarbij in de finale tegen de Sovjet Unie. Gullit speelde uiteindelijk 66 keer in Oranje en scoorde daarin 17 keer.

2 – Frank Rijkaard

Nog een lid van het befaamde trio dat Europa veroverde bij AC Milan. Tijdens zijn hoogtepunt in Oranje, in 1988, speelde Rijkaard echter nog in Spanje bij Real Zaragoza. De Spaanse club had hem overgenomen van Ajax, maar raakte Rijkaard na een jaar alsnog kwijt aan AC Milan.

Rijkaard nam uiteindelijk afscheid van Oranje na het WK in 1994 in de Verenigde Staten, waar Oranje in de kwartfinale verloor van de latere wereldkampioen Brazilië. Rijkaard speelde tussen 1981 en 1994 in totaal 73 duels voor Oranje en trof daarin 10 keer doel.

3 – Patrick Kluivert

Een generatie later kwam de Surinaams-Antiliaanse Patrick Kluivert in Oranje terecht. De spits, die bekendheid verwierf als piepjonge doelpuntenmaker in de Champions League finale van Ajax in 1995, was lange tijd zelfs topscorer van het Nederlands elftal. Hij wist in 79 interlands maar liefst 40 doelpunten te maken.

Hij debuteerde al in 1994 in Oranje, maar kende zijn beste jaren van 1998 tot 2000. In die jaren was hij de vaste spits van Oranje en wist zowel op WK 1998 als EK 2000 de halve finale te bereiken. Twee keer lukte het Oranje echter niet om de finale te bereiken na het nemen van strafschoppen. In 1998 was Brazilië te sterk en in 2000 miste Kluivert zelf nog een strafschop in de reguliere speeltijd.

Ook de zoon van Patrick Kluivert, Justin, maakte inmiddels al zijn debuut in Oranje en speelt momenteel voor AS Roma in Italië.

4 – Nigel de Jong

We zetten Nigel de Jong met name in dit lijstje vanwege zijn belangrijke rol op het WK 2010. Daar was hij samen met Mark van Bommel het verdedigende blok van het Nederlands elftal dat pas in de verlenging van de finale moest buigen voor Spanje.

Nigel de Jong is de zoon van oud-prof Jerry de Jong, en heeft Surinaamse voorouders. De Jong speelde 81 interlands in het Nederlands elftal en wist daarin één keer hetnet te vinden.

5 – Virgil van Dijk

Met een Nederlandse vader en Surinaamse moeder heeft ook onze huidige aanvoerder van het Nederlands elftal Surinaamse roots. Van Dijk is de rots in de branding van het Nederlands elftal en wordt momenteel gezien als één van de beste verdedigers ter wereld.

Ondanks zijn leeftijd van 28 jaar, speelde van Dijk pas 33 keer in het shirt van Oranje. De reden dat hij wel in dit lijstje staat, is omdat hij op dit moment de absolute leider van het Nederlands elftal is en als Oranje straks na Corona weer mag spelen, dan zal Van Dijk ook absoluut nog de nodige interlands aan zijn palmares toevoegen.