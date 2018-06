Justin Kluivert naar AS Roma voor 18 miljoen euro

AMSTERDAM, 8 jun – Justin Kluivert, zoon van Patrick Kluivert die tien jaar topscorer aller tijden van Oranje was, gaat voor 18 miljoen euro naar AS Roma. De 19-jarige Justin, die op 15 januari 2017 debuteerde in het eerste elftal van Ajax, had nog een verbintenis van één jaar bij de Amsterdamse club Ajax.

Aan het einde van het seizoen 2017/18, waarin Ajax als tweede eindigde achter PSV, kondigde Kluivert in de Volkskrant aan zijn tot medio 2019 lopende verbintenis niet te zullen verlengen. De op dat moment 19-jarige buitenspeler twijfelde aan de intenties van de club, die graag ziet dat hij zou bijtekenen. “Ajax wil dat ik mijn contract verleng, zodat ze meer kunnen vragen”, aldus Kluivert. “Mijn plan was om te blijven, maar er is veel gebeurd de laatste tijd” aldus Justin.

Kluivert zal in de Italiaanse hoofdstad een verbintenis voor vijf jaar tekenen.