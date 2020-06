Medewerker bakkerij laat bedrijfsgeld stelen door handlanger

De Surinaamse politie heeft een 26-jarige medewerker van een bakkerij aangehouden, omdat hij geld van het bedrijf zou hebben laten stelen door een handlanger. De man, Maindel P., is op dinsdag 8 juni aangehouden door rechercheurs van de Politie Regio Paramaribo. Hij wordt verdacht van diefstal in vereniging meldt het Korps Politie Suriname.

Maindel is werkzaam in een bakkerij. Op donderdag 4 juni leverde hij, samen met twee collega’s, brood aan winkels in het noordelijk deel van Paramaribo. Sommige winkeliers betalen gelijk voor de geleverde broden. Het geld wordt ontvangen door de chauffeur van de toeleveringswagen. Het ontvangen geld stopt de chauffeur vervolgens in een tas waarna hij de tas ergens in de cabine van het voertuig weg stopt.

Na de leveringen reed men weer naar de bakkerij en bij die gelegenheid kwam de chauffeur tot de ontdekking dat de tas met geld niet meer in de wagen was. De chauffeur reed terug naar de laatste winkel waar hij brood geleverd had om de tas met geld te zoeken. Die winkelzaak is voorzien van beveiligingscamera’s en op die camerabeelden is te zien, dat de chauffeur en de andere collega van Maindel de toeleveringswagen verlaten om de winkelzaak binnen te gaan.

Maindel blijft daarbij alleen achter in de cabine van het voertuig. Kort daarna stapt Maindel uit de cabine van het voertuig en gaat in de laadbak. In de laadbak zijnde schijnt hij met handbewegingen iemand te wenken.

Niet lang daarna is te zien hoe iemand gezeten op een scooter, met een integraal valhelm op, naast de toeleveringswagen stopt. Vervolgens stapt de persoon af van de scooter en schijnt precies te weten waar de tas met geld in de cabine van de toeleveringswagen verstopt is want zonder te zoeken neemt hij de tas met geld weg uit de cabine. Daarna stapt de persoon weer op de scooter en rijdt met het gestolen geld weg.

De camerabeelden werden veilig gesteld en na onderzoek kwam de politie erachter dat de scooter, waarmee de diefstal gepleegd is, van Maindel is. De scooter werd in delen terug gevonden nabij het woonadres van Maindel. Hij ontkent iets af te weten van de diefstal van de tas met geld.

Hangende het onderzoek is Maindel door de politie in verzekering gesteld na afstemming met het Openbaar Ministerie. Hij wordt onder andere verdacht van diefstal in vereniging. Maindel is een niet onbekend bij de politie en bij de justitie. De politie is op zoek naar het geld en de kompaan van de verdachte Maindell meldt de politie.