Hulplijn voor personen in isolatie en quarantaine

Vanuit de overheid is er een psychologische hulplijn beschikbaar voor personen die zich tijdens de COVID-19 pandemie in Suriname, in isolatie en quarantaine bevinden en daar behoefte aan hebben. Deze hulplijn wordt bediend door psychologen van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en wel een team van het Medisch Opvoedkundig Bureau.

Verder wordt in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) een werkplan uitgewerkt voor geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning. Eerder heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting het verkort nummer 123 ter beschikking gesteld voor burgers die een hulpvraag wensen door te geven. Dit zei Savora Omanette, vocal point voor Mental Health van het ministerie van Volksgezondheid, tijdens de persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam. Speciaal voor de Surinaamse gezondheidswerkers is een folder beschikbaar genaamd Stress Management. Er zijn ook posters ontwikkeld door de World Health Organization (WHO) over hoe om te gaan met stress en stigma.

COVID-19 heeft niet alleen invloed op het fysieke welzijn, maar ook op de geestelijke gezondheid van burgers. Het is daarom noodzakelijk dat vanuit de overheid onder meer ook telefonische hulp beschikbaar is gesteld voor burgers. De actoren die hier hun krachten aan geven zijn de afdeling Psychologie van het Medisch Opvoedkundig Bureau, de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen, de Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.