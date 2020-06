Nieuwe videoclip Ronald Snijders: ‘No No No, No Corona’

Fluitist en componist Ronald Snijders presenteert op maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag, vanuit Delft zijn nieuwe videoclip ‘No No No, No Corona’. De video die 5 min 25 seconden duurt is op bijzondere wijze tot stand gekomen. De muzikale compositie en video zijn namelijk voor een belangrijk deel gebaseerd op door de medewerkers zelf thuis met de mobiele telefoon gefilmde improvisaties die naar Ronald voor verdere verwerking werden gestuurd. Deze opnamen werden aangevuld met ander, door Ronald gefilmd materiaal. De uitvoerders wisten dus niet van tevoeren wat het eindresultaat moest worden omdat de totale compositie pas achteraf door Ronald Snijders gemaakt werd.¬†

In de ontstane video is een verhaal verwerkt waarbij de musici en dansers de drang uitdrukken om na alle opgelegde corona beperkingen weer te kunnen musiceren en dansen zoals ze dat vroeger deden. Vandaar het tekstfragment “We wanna play again like we used to do”. De kleurrijke videoclip heeft een opgewekt karakter omdat er naast de spontane muziekimprovisaties veel dans in voorkomt en er ook kinderen in zijn te zien. Verder is door de muzikale diversiteit der instrumenten met zowel pop als jazz en wereldmuziek een swingend geheel ontstaan. We horen naast de bekende instrumenten in popmuziek als electrische gitaar, basgitaar, drums en keyboards ook de kawina (Suriname), surbahar sitar (India) en didgeridoo (Australie).

Zowel muziek als video zijn vormgegeven en geproduceerd door Ronald Snijders naar een eigen idee. Zoals bekend zijn ook professionele musici hard getroffen door de corona maatregelen en is nog steeds niet bekend wanneer er weer grote festivals en dergelijke mogen plaatsvinden. Ronald wil met deze video laten zien dat musici nog tot alles in staat zijn en hoopt dat ze hun beroep wat met name live concerten aangaat snel weer kunnen oppakken. Ook het publiek snakt naar dergelijke evenementen. Vandaar dat er een gemonteerde scene is verwerkt van live muziek bij een buitengebeuren.

Aan deze videoclip werken naast Ronald Snijders op onder andere fluit mee: Giovanni Essed – kawina drums, Robby Alberga- gitaar, Lesley Joseph – basgitaar, Yannick Hiwatt – 6 snarige viool, Cherish Snijders en Ed Rust – vocals, Franklin Caesar – altsaxofoon, Niels “Arp Frique” Nieuborg – keyboards, Clark Snijders – shaker, Frank Ong Alok – didgeridoo, vanuit Brazilie Floor Polder – fluit, Robby Faverey – surbahar (soort sitar), Lloyd Tjon – drums, Orville Raheem Breeveld – electrische gitaar, Randy Winterdal – baby contrabas. Daarnaast is er dans et cetera door Chantal Snijders, Cherish Snijders en kinderen. De medewerkers hebben een Surinaamse of Antilliaanse en Hollandse achtergrond en zijn bijna allemaal woonachtig in de Randstad in Nederland.

Een deel van de mogelijke opbrengst van de video zal naast aftrek van de productiekosten waaronder kosten der musici worden besteed aan de aanschaf van aangepaste muziekinstrumenten voor musicus Clark Snijders die vanwege zijn lichamelijk handicap niet meer in staat is om te drummen, rolstoelafhankelijk is en in een verpleeghuis in Amsterdam woont.