Team van volksgezondheid naar Albina voor situatie analyse

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Suriname is zondag toegenomen. Van totaal 23 mensen is bekend dat zij het virus hebben opgelopen. Daarvan zijn er nu nog 13 actieve gevallen. Een week geleden waren er helemaal geen actieve gevallen.

Een team van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid vertrekt vandaag naar Albina om een situatie analyse te maken. Dit zei infectioloog dokter Stephen Vreden gisteren tijdens de spoedpersconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam.

Op de vraag of er specifieker risicogroepen getest gaan worden vanwege de recente COVID-19 besmettingen, zegt de infectioloog dat afhankelijk van er in het grensstadje wordt aangetroffen de strategie bepaald zal worden van wie wel of niet getest moet worden.

Initieel moest een persoon om getest te worden uit het buitenland komen, maar aangezien er momenteel sprake is van COVID-19 transmissie in Suriname, is de strategie enigszins daaraan aangepast. Dokter Vreden spreekt ook van een ‘gelukkige’ situatie dat de transmissie overwegend beperkt is tot bepaalde gebieden.

President Desi Bouterse zal vandaag een toespraak houden waarin hij hoogstwaarschijnlijk nieuwe maatregelen aankondigt.