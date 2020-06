Santokhi geeft Adhin enorm politiek pakslaag in Wanica

VHP-voorzitter tevens lijsttrekker Chandrikapersad Santokhi, heeft vice-president tevens NDP lijsttrekker Ashwin Adhin een enorm politiek pakslaag gegeven in het district. Santokhi behaalde 29.440 stemmen en Adhin ‘slechts’ 5.601 bij de afgelopen verkiezingen in Suriname.

Adhin was speciaal voor de afgelopen verkiezingen in 2018 op papier van Paramaribo naar Wanica verhuisd om met Santokhi te concurreren. Critici hadden voorspeld dat Adhin een enorme politieke pakslaag zou krijgen van Santokhi. Adhin had vaker daartegen aangegeven ervan verzekerd te zijn dat hij een goede beurt zou maken in Wanica.

Van de 7 beschikbare zetels in Wanica heeft de VHP 5 behaald en de NDP 1. De zetel van de NDP wordt ingenomen door Adhin. Voor de VHP zijn gekozen: Santokhi, Asiskumar Gajadien met 2.855 stemmen, Reshma Mangre met 3.054, Sidik Moertabat met 1.193 en Mohammad Mohab-Ali die 3.666 behaalde. De overige zetel is van de Pertjajah Luhur/ABOP. Lijsttrekker Nasier Eskak is niet gekozen, maar ABOP-kandidaat Miquella Huur met 4.784 stemmen.

NDP parlementariĆ«r Amzad ‘Er-komt-geen-devaluatie‘ Abdoel is bij de verkiezingen enorm afgestraft door de kiezers in Wanica. Kreeg hij bij de verkiezingen in 2015 nog bijna 2.500 stemmen, op 25 mei 2020 was dat aantal slechts 117. Hij keert niet meer terug in De Nationale Assemblee.