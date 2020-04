Telegraaf noemt pleegzoon Bouterse in zaak vermiste mannen in Suriname

De Nederlandse krant De Telegraaf heeft vandaag een uitgebreid artikel gepubliceerd over de de vermiste Surinaamse mannen Romeo Donk en Roy Hari. Volgens de krant onderzoekt de Rotterdamse recherche een mogelijke link tussen de verdwijning van de mannen en een aangifte tegen pleegzoon Romano Meriba van Desi Bouterse.

In september vorig jaar was er ineens geen spoor meer van de 58-jarige Roy Hari. Daags na de aangifte van zijn vermissing, werd er opnieuw aangifte gedaan van vermissing van Romeo Donk. Van beide mannen is vanaf 17 september jongstleden niets meer vernomen.

De Telegraaf schrijft dat een Surinaamse man uit Amsterdam in september vorig jaar aangifte deed tegen Meriba wegens ontvoering en mishandeling. Die zou hem ernstig mishandeld hebben omdat een koffer met coke was zoekgeraakt. Volgens de aangever heeft hij de koffer echter nooit gehad.

Volgens de krant houdt de recherche er rekening mee dat de groep die achter die ontvoering en mishandeling zou zitten, ook betrokken is bij de verdwijning van Donk en Hari. De dochter van Donk zegt in de krant dat haar vader een conflict over geld zou hebben met de schoonzoon van een steenrijke zakenman in Suriname; een zeer goede kennis van de pleegzoon van de president.

Romano Meriba kreeg in 2017 3,5 jaar celstraf voor een roofoverval die hij in november 2015 heeft gepleegd. Hij zou het brein zijn geweest achter deze dodelijke roofoverval. In 2005 kreeg hij 15 jaar voor roof en doodslag. President Bouterse verschafte hem gratie nadat die aantrad als president.

En in 2002 zat Meriba vast omdat hij een granaat had gegooid naar het huis van de toenmalige Nederlandse ambassadeur Ruud Treffers.

Lees ook: