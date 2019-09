Officiële aangifte van nog een geval van vermissing in Suriname

De 58-jarige Roy Hari is al een week spoorloos in Suriname. Daags na de aangifte van zijn vermissing, werd er opnieuw aangifte gedaan van vermissing van een andere man: Romeo Donk (foto rechts). Van beide mannen is vanaf 17 september jongstleden niets meer vernomen. De politie heeft sterk het vermoeden dat beide vermissingen verband met elkaar hebben.

De politie van Jarikaba kreeg op 17 september een melding dat een voertuig aan de 6e rijweg in brand staat. Bij aankomst troffen de wetsdienaren een afgebrand voertuig aan. De kentekenplaten waren ook aanwezig. Op basis van het kentekennummer heeft de politie kunnen achterhalen wie de eigenaar is. De eigenaar werd opgeroepen om zich aan te melden op het bureau.

Op 18 september meldde hij zich aan en werd hij door de politie geconfornteerd met het voorval. De eigenaar verklaarde dat het voertuig inderdaad van hem is, maar door zijn jongere broer Hari Bisnoepersad meer bekend als Roy gereden werd. En sinds die bewuste dinsdag 17 september ontbreekt elk spoor van zijn broertje. Hij deed hierna meteen officieel aangifte van vermissing van zijn broertje op bureau Flora, omdat dat zijn politieressort is.

Daags na de aangifte van vermissing van Hari B. kreeg de Surinaamse politie weer te maken met een aangifte van vermissing. Dit keer op het bureau Latour. Enkele personen (later bleek familieleden) waren naar het bureau gestapt om de politie op de hoogte te stellen dat Romeo Donk sinds 17 september ‘van de aardbodem’ moet zijn verdwenen. Hij heeft volgens de familieleden sinds die dag ook niets meer laten horen van hem. Er werd ook meteen officieel aangifte van vermissing gedaan van Romeo Donk, zegt Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, zojuist aan de redactie van Waterkant.

Beide gevallen van vermissing werden overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. De politie heeft sterk het vermoeden dat beide vermissingen een verband met elkaar hebben. Volgens een aan onze redactie gestuurd bericht zouden Roy en Romeo de week voordat zij vermist werden in Nederland zijn geweest. Aan het eind van die week, in het weekend, zouden zij samen naar Suriname zijn gevlogen en sinds 17 september zijn beide vermist.

In een gesprek met Waterkant zegt familie van Roy dat ze geen idee heeft wie Romeo is. Ze kennen de link tussen de man en hun oom niet en kunnen niet bestigen of er überhaupt een link bestaat tussen de twee mannen. De familie heeft ondertussen een Facebook pagina aangemaakt: ‘Op zoek naar Roy Hari‘.