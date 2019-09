Meriba weer in opspraak; aangifte tegen hem vanwege drugsdeal

Romano Meriba, de pleegzoon van de Surinaamse president Desi Bouterse, is weer in opspraak. Volgens de Surinaamse krant Dagblad Suriname is er afgelopen week aangifte tegen hem gedaan inzake een misgelopen drugsdeal. De krant heeft vanmorgen de hele voorpagina gewijd aan Meriba.

In een uitgebreid artikel in de krant komt naar voren dat Meriba de aangever samen met vier anderen zwaar zouden hebben mishandeld. Dit allemaal vanwege een koffer met drugs die de aangever naar Nederland moest brengen, maar volgens hem nooit gehad zou hebben.

Romano Meriba kreeg in 2017 3,5 jaar celstraf voor een roofoverval die hij in november 2015 heeft gepleegd. Hij zou het brein zijn geweest achter deze dodelijke roofoverval. In 2005 kreeg hij 15 jaar voor roof en doodslag. President Bouterse verschafte hem gratie nadat die aantrad als president.

En in 2002 zat Meriba vast omdat hij een granaat had gegooid naar het huis van de toenmalige Nederlandse ambassadeur Ruud Treffers.

De voorpagina van Dagblad Suriname vanmorgen:

