Man met Nederlandse nationaliteit al een week spoorloos in Suriname

Een Surinaamse man met de Nederlandse nationaliteit, is al een week spoorloos in Suriname. Het gaat om de 58-jarige Roy Hari vertelde een familielid zondag aan de redactie van Waterkant. Roy zou op 17 september voor het laatst contact hebben gemaakt met de familie. Vanaf die dag is er niks meer van hem vernomen.

Een voertuig waarmee hij voor het laatst op pad is gegaan, zou vorige week uitgebrand terug gevonden zijn (foto) door de politie van Jarikaba, in een zijweg van de Wayamboweg in het district Saramacca.

Roy was de week voordat hij vermist werd in Nederland. Aan het eind van die week, in het weekend, vloog hij samen met nog een persoon naar Suriname. Sinds de dinsdag daarop (dus vorig week) is hij vermist. Het is niet bekend of er al wat van de andere persoon, met wie hij is afgereisd naar Suriname, bekend is.

Inmiddels heeft de politie het geval vandaag bevestigt aan de Surinaamse krant De Ware Tijd en is er aangifte van vermissing gedaan. Omdat het onderzoek in volle gang is, kan de politie geen verdere details prijsgeven.

De Surinaamse politie heeft ook nog geen officieel bericht van vermissing uitgebracht, omdat het onderzoek eerst bepaalde procedures moet ondergaan. De familie van Hari heeft enkele dagen terug een oproep via sociale media gedaan over de vermissing. Het bericht is flink gedeeld, helaas nog zonder resultaat.