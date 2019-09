Veroordeelde Guyanese drugsbaron Roger Khan op borgtocht vrijgelaten

De veroordeelde Guyanese drugsbaron Shaheed Roger Khan is vandaag op borgtocht vrijgelaten. Dit nadat hij vrijdagavond vlak na aankomst in zijn thuisland door de politie werd aangehouden voor ondervraging in verband met de moorden op politiek activist Ronald Waddell en bokscoach Donald Allison.

Zijn advocaat, Glenn Hanoman, bevestigde vandaag aan Stabroek News dat Khan op een borgtocht van $ 200.000 is vrijgelaten nadat zijn detentieperiode van 72 uur was verstreken. Het is nog onduidelijk als het gaat om Amerikaanse dollars of Guyanese dollars.

De veroordeelde drugsbaron werd vrijdagavojd na aankomst onder begeleiding van zwaargewapende en gemaskerde agenten afgevoerd naar het hoofdkantoor van de Criminal Investigation Department (CID) in Georgetown. Hij werd afgevoerd in een wit undercover zwaar getint politie-voertuig.

Khan werd in 2006 in Suriname gearresteerd en vervolgens door de Surinaamse veiligheidsdiensten naar Trinidad gevlogen, waar Amerikaanse agenten de controle over hem namen. Hij werd naar New York gebracht en aangeklaagd. De drugsbaron kreeg 15 jaar gevangenisstraf in oktober 2009.

Hij heeft iets meer dan acht van de vijftien jaar gevangenisstraf, waartoe hij was veroordeeld, uitgezeten.