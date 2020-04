Daarom zijn fietsende scholieren kwetsbaar in het verkeer

De schoolgaande jeugd beweegt zich regelmatig onhandig door het drukke verkeer. Op weg naar school zijn ze met heel andere dingen bezig. Verkeersdeelnemers wordt aangeraden juist deze groep in de gaten te houden en ze een beetje de ruimte te geven.

Schoolgaande kinderen fietsen soms met zijn drieën of vieren naast elkaar op een hippe nieuwe omafiets, een mountainbike of een sportieve stadsfiets.Ze zijn druk in gesprek en letten nauwelijks op wat er om hen heen gebeurt. Jonge kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer.

Het is niet voor niets dat juist automobilisten wordt gevraagd, vooral in de periode dat kinderen voor het eerst weer naar school gaan, extra op deze fietsende jeugd te letten. Jaarlijks gebeuren er in de maand september meer fietsongelukken dan in alle andere maanden, als deze pubers naar school gaan. Brugklassers vormen de meest kwetsbare groep omdat zij de minste ervaring en routine hebben als het gaat om fietsen op drukke wegen.

Een kind is kwetsbaar temeer daar de fiets ook nog vaak kleiner van formaat is dan de gemiddelde fiets, meestal op die leeftijd tussen de tien en veertien jaar een jongens- of meisjesfiets 26 inch. Bovendien hebben ze vaak het overzicht niet in het verkeer, laat staan dat ze zich er geroutineerd een weg door kunnen banen.

Scholieren zijn vooral met zichzelf bezig

Echt fietsen leren kinderen vaak tijdens de basisschoolleeftijd. Eerst nog alleen rond het huis, dan op het fietspad vlakbij en even later richting school, veilig naast papa of mama. Zes jaar later moeten ze naar de middelbare school en gaan ze zelfstandig. Krijgen ze een nieuwe jongens- of meisjesfiets 24 inch. Dan volgt de periode dat ze aan het drukke verkeer moeten wennen. Het blijven echter pubers die vooral met zichzelf en hun vriendjes bezig zijn en veel minder op het verkeer om hen heen letten dan ze eigenlijk zouden moeten doen.