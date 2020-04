SAB doneert 1000 flessen alcohol hand sanitizer aan Volksgezondheid

Om een bijdrage te leveren aan het gevecht tegen de verspreiding van het coronavirus heeft Suriname Alcoholic Beverages N.V. (SAB) op vrijdag 3 april een eerste partij van 1000 flessen alcohol hand sanitizer aan het ministerie van Volksgezondheid gedoneerd. Volksgezondheid-minister Antoine Elias heeft de eerste hand sanitizer symbolisch in ontvangst genomen.

Volksgezondheid zal deze flessen distribueren onder de verschillende Surinaamse verzorgingstehuizen, kindertehuizen, weeshuizen, laboratoria en andere behoeftigen. “Het is vanzelfsprekend dat wij als bedrijf in deze roerige tijden ook onze bijdrage leveren aan de volksgezondheid in Suriname. Iedereen loopt het risico besmet te raken. Het gebruik van een sanitizer gebaseerd op alcohol is, naast het regulier wassen van de handen met zeep en het houden van de nodige afstand tot elkaar, één van de beste manieren om te voorkomen dat het COVID-19 virus zich verder verspreidt”, zei de CEO van SAB Steven Ma Ajong.

Volgens Ma Ajong is het in deze tijd goed te zien dat verschillende lokale bedrijven samenwerken in het ontwikkelen van onder meer hand sanitizers. “Het is mooi dat dit soort dingen gebeuren”. De alcohol hand sanitizer bevat 70% alcohol en wordt geleverd in flessen van 350 ml.

Ma Ajong sluit toekomstige donaties niet uit: “De beschikbaarheid van een goede sanitizer onder alle lagen van de bevolking is in deze tijd essentieel gebleken. Suriname Alcoholic Beverages N.V. zal al het mogelijke doen om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen, ook middels donaties.”