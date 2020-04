VIDEO: Drie gewonden bij zware aanrijding zaterdagavond

Bij een zware aanrijding net voor aanvang van de avondklok op zaterdagavond, zijn drie gewonden gevallen. De redactie verneemt dat het verkeersongeval rond 19.30u plaatsvond op de kruising van de Lallarookhweg en de Franchepanestraat in Suriname.

De kruising tussen die twee wegen staat bekend als gevaarlijk en dat bleek zaterdagavond weer, toen een terreinwagen en een personenwagen met elkaar in botsing kwamen. Daarbij raakten twee personen van de terreinwagen gewond, alsook één persoon van het andere voertuig.

De Surinaamse politie was snel ter plekke en schakelde twee ambulances in. Deze brachten de gewonden naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Één persoon was daarbij niet aanspreekbaar.

De zwaar beschadigde auto’s werden weggesleept door een bergingsbedrijf: