Drie Surinaamse voetballers in Nederland achtergebleven voor Europese transfer

Dimitrie Apai (25), Renzo Akrosie (22) en Gleofilo Vlijter (22) zijn na de oefenstage van het Surinaams elftal in Nederland achtergebleven om een Europese transfer te realiseren. Dat schrijft voetbalkenner Diederik Samwel in een artikel voor Starnieuws.

Apai is uitgenodigd voor een stage bij de Maltese profclub FC Mosta. De van Transvaal afkomstige linkerspits kwam de afgelopen seizoenen uit voor W-Connection op Trinidad & Tobago.

Ook Akrosie reist binnenkort af naar Malta. Als aanvallende middenvelder hoopt hij bij Gudja United FC, dat net als Mosta uitkomt in de hoogste divisie, een profcontract in de wacht te slepen.

Tot slot staat Vlijter in de belangstelling van verschillende Europese profclubs schrijft Starnieuws. Hij speelde het afgelopen seizoen al voor het Israëlische Kir Shmona en kon bij Torpedo Kutaisi in Georgië een lucratief contract tekenen.

Samwel schrijft in de Volkskrant dat de razendsnelle spits Ivenzo Comvalius (22) tijdens de vorige oefentrip in Nederland indruk maakte met spectaculaire acties. Hij tekende vorige maand een driejarig contract bij het Slowaakse AS Trencin.