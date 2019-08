Topman IAMGOLD afgelopen week in Suriname

De topman van goudbedrijf IAMGOLD, Steve Letwin, was afgelopen week in Suriname. Hij zou daarbij een onderhoud hebben gehad met de Surinaamse president Desi Bouterse, over de ongeregeldheden rondom de goudmijn. Twee weken geleden braken daar ernstige rellen uit waarbij een illegale goudzoeker werd doodgeschoten. Afgelopen week was het weer raak. Toen werden delen van de mast no 48 op de Afobakaweg doorgezaagd.

De mijn-activiteiten zijn sinds 28 juli stopgezet uit veiligheidsoverwegingen. De fabriek draait op een laag pitje en dat is niet goed voor het bedrijf. De Surinaamse operatie van IAMGOLD is belangrijk en zou goed zijn voor 30 procent van de totale operaties in de hele wereld. Een substantieel aandeel dus op 1 plek, waarbij problemen op die plek direct van invloed kunnen zijn op de beurskoers van IAMGOLD.

Tijdens een overleg tussen de Surinaamse regering en het goudbedrijf vorige week, werd aangegeven dat beide partijen uiterlijk binnen twee weken het bedrijf weer volledig operationeel willen hebben. Nagegaan wordt hoe de activiteiten zullen worden hervat. Veiligheidsgaranties zijn een van de belangrijkste voorwaarden hierbij. Volgens Starnieuws heeft ook de bond bij Rosebel geëist dat de veiligheid van de werknemers gegarandeerd is.