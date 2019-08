Man (60) die vloeibare cocaïne via postpakket verstuurde aangehouden

De Surinaamse Narcotica Brigade heeft vorige week de 60-jarige Imro T. aangehouden. Deze verdachte heeft in de maand januari van dit jaar een pakket ter verzending naar het buitenland aangeboden bij een postbedrijf, met daarin drugs.

Volgens het Korps Politie Suriname is bij controle in dat pakket een fles aangetroffen inhoudende 750 milliliter vloeibare cocaïne. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Imro in verzekering gesteld voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen.

De politie in Suriname stuit wel iedere maand op mensen die proberen om cocaïne via de post naar het buitenland te sturen. In vrijwel alle gevallen gaat het om vrij kleine hoeveelheden drugs in een doos of postpakket. Vorige maand werden er zelfs een directeur en manager van een postbedrijf aangehouden voor drugssmokkel op naam van postverzenders.