Natio Suriname wint laatste oefenwedstrijd in Rotterdam

De nationale ploeg van Suriname heeft gisteravond in Rotterdam met 3-2 gewonnen van amateurclub RKSV Leonidas. De mannen uit Suriname zijn vanaf 29 juli op trainingskamp in Nederland. Natio sloot dit trainingskamp donderdag af met een laatste oefenwedstrijd tegen de Rotterdamse club.

Suriname kwam vroeg in het duel op voorsprong schrijft VoetbalRotterdam: Leonidas kwam voor rust via El Harti op gelijk hoogte. Na rust wist Miguel Darson Suriname weer op voorsprong te zetten. Lang leek Leonidas na een treffer van EL Hank op een gelijkspel af te steven maar in de slotminuten bracht Suriname de 2-3 op het scorebord, aldus de site.

Natio Suriname vertrekt vandaag weer naar Suriname.