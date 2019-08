Nieuw-Nickerie viert 140-jarig bestaan groots

140 jaar geleden, op 8 augustus, na twee keren te zijn verhuisd, werd aan de linkeroever van de Nickerierivier de stad Nieuw-Nickerie gevestigd. In verband met deze viering heeft een speciale commissie, belast met de organisatie, een feestprogramma in elkaar gezet, die loopt tot en met 11 augustus 2019. Als kick-off van de activiteiten werd een fakkel aangestoken op het Brasaplein. Hierna werd ter gelegenheid van de jaardag een receptie gehouden.

Districtscommissaris (dc) van Nickerie, Nisha Kurban-Baboe, zei in haar toespraak dat het voor haar een eer is als dc om dit heugelijk feit samen met de Nickerianen te vieren. Vanaf de tijd van de plantages en tot nu toe levert Nickerie een belangrijke bijdrage aan diverse sectoren. Nickerie staat bekend om haar rijstteelt. De ontwikkeling binnen landbouwsector, met name de rijstsector kwam op gang na de verhuizing van de rechteroever naar de linkeroever van de Nickerierivier. De rijstteelt is niet alleen van grote betekenis voor het district maar ook voor heel Suriname en regio’s buiten Suriname.

Nickerie is in 140 jaar niet stil blijven staan. Behalve de rijst sector zien wij dat tal van service en diensten zijn ontwikkeld en gevestigd in het district. Na 140 jaar worden de meeste diensten die in Paramaribo verleend worden, ook aangeboden in Nickerie. Ook voor wat betreft het onderwijs gebeuren kan gezegd worden dat vanaf het basisonderwijs tot het hoger beroepsonderwijs thans gevolgd kan worden.

Binnen de gezondheidssector is ook vooruitgang geboekt. Wat eens is gestart als een streekziekenhuis, is nu uitgegroeid tot een goed en modern medisch centrum, met nagenoeg alle specialisaties. Onlangs is ook een uitgebreid gezondheidscentrum van de Regionale Gezondheidsdienst in gebruik genomen, die van 7 uur ‘s morgens tot 11 uur ‘s avonds haar diensten biedt aan de Nickeriaanse gemeenschap.