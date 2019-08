1.500 kilo cocaïne in containers met boomstammen uit Suriname

In de haven van Rotterdam is in containers met boomstammen 1.500 kilo cocaïne gevonden. Volgens Nederlandse media was de container afkomstig uit Suriname. De boomstammen waren onderweg naar een bedrijf in Bangladesh.

De vondst werd al op 16 juli gedaan, maar is in verband met het lopende onderzoek vandaag pas bekendgemaakt. „Er zijn nog geen verdachten aangehouden”, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

De drugs hebben een straatwaarde van tussen de 75 en 110 miljoen euro. Ze zijn inmiddels vernietigd. Een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoekt de zaak.