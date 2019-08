Man doodgeschoten tijdens roofoverval in woning

Een lijkenwagen voert het levenloze lichaam van een 52-jarige man af, nadat hij vanmorgen het slachtoffer was van een roofmoord in zijn eigen huis. De redactie van Waterkant verneemt dat een gezin lag te slapen in een woning aan de Ephraïmzegenweg in Suriname, toen twee mannen gewapend het huis binnen drongen.

De vrouw des huizes die in een andere kamer sliep hoorde een schot en rende uit haar kamer naar buiten. Ze ging op onderzoek uit en zag dat haar man dood was in een andere slaapkamer. De rovers zouden hem doodgeschoten hebben.

Volgens de eerste berichten maakten de rovers ‘slechts’ een jachtgeweer en twee zangvogels buit. De Surinaamse politie onderzoekt de zaak nog, dus later meer.