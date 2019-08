Nationaal voetbalteam van Suriname op jacht naar wereldfaam

Door Roy Ristie – Het Nationaal Surinaams voetbalelftal is tot 9 augustus in Nederland voor een trainingskamp. Tijdens dit verblijf zal ‘Natio’ enkele wedstrijden tegen Nederlandse profclubs spelen. De Surinaamse ploeg wil zich – onder leiding van bondscoach Dean Gorré – met deze oefenwedstrijden voorbereiden op de aankomende kwalificatierondes van de Concacaf Nations League, het regionaal landenvoetvaltoernooi, voor de Gold Cup 2021 die reeds vanaf september a.s. zullen plaatsvinden.

Natio komt op vrijdag 2 augustus uit tegen Almere City FC. Deze wedtrijd vindt plaats in het Yanmar Stadion, Almere Stad en begint om 20.00. Voor Jack Mangalie zal deze wedstrijd een bijzondere zijn, omdat hij naast keeperstrainer bij Natio ook de keeperstrainer aan Almere City FC is.

De overige oefenwedstrijden zijn tegen de profclub SC Telstar op dinsdag 6 augustus om 19.00 in het Rabobank IJmond Stadion, Velsen – Zuid en op donderdag 8 augustus tegen dectop amateurclub R.K.S.V. Leonidas aanvang 20.00 uur aan het Erasmuspad te Rotterdam.

Naast een intensief trainingsschema is er ruimte voor een aantal uitstapjes om het team nog hechter naar elkaar te laten toegroeien. Zo zal het Kwaku Summerfestival worden bezocht op zaterdag 3 augustus van 15.00 uur – 21.00 voor een Meet & Greet met de fans.

De bondscoach van Suriname, Dean Gorré, is oud-speler van onder meer Ajax en Feyenoord. Hij heeft Manchester als thuisbasis, maar verblijft tegenwoordig in Suriname zodat hij, naast het verbinden van clubs, spelers, bond, overheid en het publiek, het elftal optimaal kan begeleiden.

Gorré vertelt over zijn motivatie: “Voetbal verbindt Surinamers – zowel binnen als buiten het land – en vergroot de nationale trots. Suriname heeft laten zien dat het grote spelers zoals Gullit, Rijkaard, Kluivert, Davids, Winter, Seedorf en Wijnaldum kan voortbrengen. Onze ambitie is vanaf september 2020 succesvol te beginnen aan de kwalificatierondes voor het WK van 2022 Qatar. Het zal menig Surinaams hart harder laten kloppen”.