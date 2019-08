Ook Jair Tjon En Fa voor Suriname in actie op Panam Games in Peru

Nog drie sporters van Suriname moeten in actie gekomen tijdens de Panam Games 2019 in Lima (Peru) en de eerstvolgende is Jair Tjon En Fa. Deze wielrenner die zich de afgelopen periode in Zwitserland heeft voorbereid en ook wedstrijden heeft verreden, heeft zich sinds enkele dagen aangesloten bij de Surinaamse deelnemers-delegatie in Lima, Peru. De voormalig Sportman van het Jaar komt op vrijdag 2 augustus voor het eerst in actie op het onderdeel baan wielrennen (200 meter).

Ten aanzien van de voorbereiding heeft Tjon En Fa niet veel te klagen; alles gaat naar zijn zeggen goed, maar het is wel erg koud naar zijn mening. Hij gaat sowieso voor een goede prestatie, maar wat het precies wordt, durft hij nog niet te zeggen. PanAm kampioen worden zou mooi zijn, maar even belangrijk vindt hij het vergaren van punten voor deelname aan de Olympische Spelen.Tjon En Fa won vorige maand nog in de UGI Elite Men Sprint inTrexlertown, Pennsylvania goud.

Op vrijdag 2 augustus a.s. komt Jair in actie in de achtste finale en indien hij zich plaatst komt hij dezelfde dag uit in de kwartfinales. De volgende dag staan dan de semi-finale en de finale op programma. Hij is ook op zondag 4 augustus op de baan op het onderdeel Keirin.

Het is goed te vermelden dat de zwemmer Renzo Tjon A Joe gisteren is aangekomen in het dorp in Lima waar hij zich zal voorbereiden op de 50 en 100 m vrije slag, welke voor hem op donderdag 8 augustus a.s. begint. Zijn coach arriveert op zaterdag 3 augustus a.s. in Peru. Toch is het Evita Leter die op het onderdeel zwemmen als eerste in actie komt. Zij komt op zaterdag 3 augustus a.s. in Lima aan en zwemt dan in de series de 100m schoolslag op dinsdag 6 augustus a.s.

Renzo in Peru: