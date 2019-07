Suriname op de Panamerikaanse Spelen in Peru

De Panamerikaanse Spelen (Panam Games) zijn vrijdagavond in Lima, Peru officieel geopend met een defile, sprankelend cultureel optreden van lokale dansers en danseressen en een optreden van de bekende zanger Luis Fonsi. De kleine surinaamse defile delegatie kreeg ook een warm ontvangst in de arena. Er was ook een toespraak van Neven Ilic Álvarez, de voorzitter van de Paso (Pan Amerikaanse Sport Organisatie) nadat de vlaggen van de Paso en van het Olympisch Comite van Peru waren gehesen. Het propvolle inmens stadion in Lima heeft zichtbaar genoten van het gepresenteerde van de avond in het bijzonder bij de intrede van de peruaanse sporters in het stadion.

In de afgelopen dagen was er hoog bezoek in het Panamdorp toen President Martín Vizcarra van Peru en IOC voorzitter Thomas Bach een onderhoud hadden met de sporters in het dorp.

De eerste surinamer die in actie zal komen is Tosh van Dijk. Op het onderdeel taekwondo beneden de 68kg heeft hij vandaag de weging ondergaan en staat dus vandaag (zondag) op de mat. De tegenstander is echter op dit moment nog niet bekend. De badmintonspelers Dylan Darmohoetomo en Soren Opti komen vanaf maandag 29 juli a.s. in actie, terwijl vanaf donderdag 1 augustus a.s. Jair Tjon En Fa op jacht gaat naar goud. Maandag a.s. komt Renzo Tjon A Joe aan vanuit Zuid Korea in Lima aan waar hij zal proberen een vervolg te geven aan de goede vorm waarin hij op dit moment steekt. Evita Leter zal dan ook die maandag arriveren.

Het begint steeds beter te lopen met de organisatie van deze Spelen in tegenstelling tot de eerste dagen. Echter schijnt internet (WIFI) nog steeds een uitdaging voor de organisatie te zijn. Nu de Spelen officieel zijn geopend zal het veel beter gaan met het verloop van de organisatie.