Schoonheid van Suriname via fotokunst de wereld over

1 augustus start op 597Photography.com een online fotogallery waar een select gezelschap Surinaamse kunstfotografen hun mooiste foto’s van Suriname aanbieden. Initiator Chantal Kartaram wil met +597 Photography de magische schoonheid van Suriname delen met een groter, internationaal publiek.

‘Kunstfotografie is een prachtig exportproduct voor Suriname,’ zegt Chantal Kartaram. ‘Er lopen hier zeer getalenteerde fotografen rond. Ik wil ze helpen internationaal door te breken – Suriname verdient een groter publiek. Het is hier zo waanzinnig mooi. De culturen, het landschap: uniek in de wereld.’

De fotografen van +597 Photography

Momenteel biedt het +597-platform (+597 is de landcode van Suriname) het werk aan van vier fotografen – elk met een eigen, kenmerkende stijl. De fotografen zijn persoonlijk geselecteerd en benaderd door Chantal Kartaram.

‘De foto’s van Achmed Peroti hebben me geïnspireerd tot dit initiatief. Fabian Vas is een grote naam in Suriname. Zijn foto’s verdienen een groter internationaler publiek. De intense en krachtige portretten en stillevens van Harvey Lisse, daar kun je niet om heen. En de stijl en het gevoel voor drama van Dion C. Howard vult de overige fotografen perfect aan.’

Drie miljoen Nederlanders hebben een band met Suriname

+597 Photography richt zich in eerste instantie op de 350.000 Surinamers die in Nederland wonen. Al zullen de foto’s ongetwijfeld een veel groter publiek aanspreken. ‘Suriname doet iets met je, of je er nu geboren bent of niet,’ aldus Chantal Kartaram. ‘Het CBS heeft berekend dat in Nederland ruim drie miljoen mensen een connectie hebben met Suriname. Vakantie, stage, een schoondochter… als je eenmaal kennismaakt met de Surinaamse cultuur, ben je verkocht. En dat komt echt niet alleen door het lekkere eten.’

Haal Suriname in huis met een limited edition C-print

De online geëxposeerde foto’s zijn in diverse formaten te bestellen. De limited editions zijn originele C-prints: de hoogste kwaliteit in fotoprints en worden voorzien van museumplexiglas. Inclusief een hoogwaardig ophangsysteem en een certificate of authenticity, worden deze verzonden vanuit het fotolaboratorium in Nederland. Daarnaast is er nog een collectie die ook als losse prints kunnen worden besteld.

Over +597 Photography, Chantal Kartaram

Chantal Kartaram (1974) werkte bijna 20 jaar door heel Europa aan projecten op het gebied van kunstfotografie, internationale reclame en design. Ze was producer van commerciële fotografie, klom op tot agent bij een gerenommeerd internationaal fotografenbureau in Amsterdam en speelde een grote rol in twee succesvolle kunstfotografieprojecten: Before They Pass Away van Jimmy Nelson en Streets of The World van Jeroen Swolfs.

Haar verhuizing in 2017, van Amsterdam naar haar geliefde geboorteland Suriname, leidde tot het opzetten van +597 Photography. ‘Dit is voor mij dé manier om mijn passie voor fotografie, in combinatie met mijn liefde voor Suriname, te delen met de wereld.’