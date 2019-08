16-jarige jongen verdronken in Suriname

Een 16-jarige jongen is dinsdag verdronken in het binnenland van Suriname. Het ongeval vond plaats in het dorp Kajapatie in het Boven-Surinamegebied, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de krant was de tiener op een bepaald moment niet te zien waarna er een zoekactie op touw werd gezet. De slippers van de tiener werden daarbij langs de oever aangetroffen. Zo ontstond het vermoeden dat hij in het water moest zijn en daarna is verdronken. De jongen was een epilepsiepatiënt.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Zijn ontzielde lichaam is intussen geborgen. Een ingeschakelde arts heeft de dood officieel vastgesteld. Het lijk is na afstemming met het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden. Het lichaan vertoonde geen teken van misdrijf.