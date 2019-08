Personeel Adek vandaag in actie vanaf 10.00 uur

Het personeel aangesloten bij de Werknemers Federatie Universiteit heeft besloten om vanaf vandaag om 10.00 uur in actie te gaan. De bond is boos omdat niet iedereen zijn salaris, vakantiegeld, TWK tegoeden en het geld van de overeengekomen afkoopregeling heeft ontvangen.

Suneel Soekhnandan, woordvoerder van de WFU, zegt dat de gemaakte afspraken over tijdige uitbetaling, weer niet zijn nagekomen door het Universiteitsbestuur. “Afspraak is dat op de laatste dag van de maand om 12 uur in de middag iedereen over zijn of haar geld moet kunnen beschikken, ongeacht welke bank dan ook. Het geld is van de maand weer laat afgedragen aan de bankinstellingen, waardoor niet een ieder nu over zijn geld beschikt”.

De woordvoerder zegt dat het probleem zich elk maand steeds herhaalt en dat niet meer geaccepteerd zal worden onder geen enkele voorwaarde. “Iedereen krijgt optijd hun geld maar bij ons is het steeds weer laat en dat moet ophouden. De WFU blijft in actie totdat iedereen over zijn of haar geld beschikt bij de verschillende banken. Bij ons geldt samen uit samen thuis en het Universiteitsbestuur weet dat”.

De leden van BP MWI,CWO en Bond TAPU beginnen om 10.00 uur met fysieke acties nabij de ingang van de universiteit aan de Leysweg. Daar zal verder besproken worden over de vervolg stappen.