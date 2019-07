Het nationale voetbalelftal van Suriname is vanmiddag om 12.20u geland op de luchthaven Schiphol. De selectie die in Nederland is in verband met een oefentrip, werd op Schiphol onthaald door de heer Oquemele Denz, zaakgelastigde van de Ambassade van Republiek Suriname. De heren logeren in het Corendon hotel te Badhoevedorp en zijn in Nederland tot 9 augustus.

- Advertentie -