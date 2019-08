Tiener zonder rijbewijs ingesloten na aanrijden bromfietser

De politie in Suriname heeft dinsdag de 18-jarige autobestuurder Luciano A. in verzekering gesteld. De jeugdige verleende geen voorrang aan een bromfietser bij het beschrijven van een rechtse bocht op de Lijnweg te Moengo en reed hem aan. Het onderzoek van de politie wees uit dat Luciano niet in het bezit is van een rijbewijs.

De bromfietser liep zware lichamelijk letsel op en

werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de RGD poli te Moengo. Hierna werd hij voor verdere medische beehandeling vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Het slachtoffer is door de behandelde arts toen verder verwezen naar de orthopeed.

De autobestuurder werd aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau Moengo. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations op haar website.