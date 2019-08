Surinaamse gezondheidsmedewerkers naar China voor training

Een groep van 35 Surinaamse gezondheidsmedewerkers is geselecteerd en afgevaardigd naar China om deel te nemen aan een “Training Course for Medical Professionals from Suriname”. Deze training voor professionals uit de gezondheidssector wordt gehouden in de stad Hunan in China. Diverse onderwerpen zullen belicht worden in de periode van 7 tot en met 27 augustus 2019.

Aanvankelijk was het de bedoeling om 25 deelnemers vanuit Suriname af te vaardigen, maar vanwege het groot aantal aanmeldingen is door tussenkomst van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, dit aantal door de Chinese Ambassade verhoogd naar 35. Hierdoor mogen tien extra personen uit de gezondheidszorg ook hun kennis verrijken in China. Opvallend is het recordaantal artsen, van 15, dat hun interesse heeft getoond voor deze training. Het ministerie is ervan overtuigd dat deze training vruchten zal afwerpen in de gezondheidszorg.

Onderwerpen zoals: controle ziekenhuisinfectie, medische technieken van geneeskunde en chirurgie, verbetering van de kwaliteit in de verpleging en pediatrische en volwassen spoedeisende zorg komen tijdens de training aan de orde. Vanwege de diversiteit van de onderwerpen is de groep participanten uit ons land ook op basis van hun specialisme geselecteerd. De groep geselecteerden bestaat uit twaalf verpleegkundigen, veertien huisartsen, drie vroedvrouwen, een kinderarts en andere gezondheidswerkers. Verder bestaat deze groep uit zeven mannen en acht en twintig vrouwen.

Elias zegt dat het ministerie voorstander is van het scholen van personeel. Volgens de bewindsman is educatie niet alleen van belang voor human resource, maar ook goed voor persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van de gezondheidssector. De minister is blij met de beurzen en seminars die Suriname aangeboden krijgt van China. De bewindvoerder benadrukt dat voor het ministerie de traditionele landen, waarmee ons land een samenwerking en uitwisseling heeft op het gebied van de gezondheidszorg, even belangrijk zijn als de niet-traditionele landen. Elke ontwikkeling in positieve zin in deze branche heeft zijn volle ondersteuning.