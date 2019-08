D66 Amsterdam-Zuidoost wil Kwakufestival behouden

De fractie van D66 in Amsterdam Zuidoost wil het Kwakufestival in haar vorm behouden in het Mandelapark. Daarentegen heeft een meerderheid van de stadsdeelcommissie bestaande uit de PvdA, GroenLinks, SP en 50plus, het dagelijks bestuur recentelijk gevraagd om de mogelijkheid van ‘verplaatsing’ van het festival te onderzoeken. Deze partijen zijn namelijk van mening dat een dergelijk festival in haar huidige vorm, maar vooral omvang, niet meer past in het Mandelapark.

Zij maken zich zorgen om de “te zware” belasting voor het park en de buurt. Ook zijn ze van mening dat het huidige Kwakufestival te commercieel van opzet is. Voor wat de opstellers van de notitie betreft zou er in de toekomst nog alleen maar ruimte moeten zijn voor kleinschalige evenementen in het Mandelapark à la het vroegere Kwakoe Festival. Roy Hofwijks van 50plus windt er zelfs geen doekjes om: “we willen het park teruggeven aan de bewoners”.

De discussie over het voortbestaan van het Kwaku Summer Festival laaide eerder dit jaar op toen het duidelijk werd dat er vanaf 2022 maar liefst duizend woningen in een strook langs het park zullen worden gebouwd. De plannen zijn echter niet nieuw, maar kwamen in de koelkast terecht tijdens de periode van de bouwstop. Bewoners die nu in actie kwamen willen het park behouden voor recreatieve evenementen. Zij vrezen het einde van grote evenementen als er woningen in de directe omgeving van het park zullen verrijzen.

Afgelopen week verklaarde de voorzitter van het stadsdeelbestuur, Tanja Jadnanansing, in een tv interview dat zij niet verwacht dat het festival in de naaste toekomst zou hoeven te verkassen.

D66 ging dit weekend in gesprek met bezoekers van het Kwakufestival, om haar standpunt in deze toe te lichten. Ook konden deze hun ideeën en wensen voor de toekomst kenbaar maken. Stadsdeelcommissielid Anne Wehkamp (D66): Kwaku is een mooi en uniek festival in het hart van Zuidoost, waar veel mensen weekenden lang van genieten. En dat moet wat mij betreft in haar huidige vorm kunnen voortbestaan”.

Foto: Twee jonge Zuidoostbewoners, Jamie-Lee die wilde een openluchtzwembad wil en haar broer een zwevende auto.