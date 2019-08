Vrouw (38) vermoord en opgerold in vloermat achtergelaten in woning

Een 38-jarige vrouw is in het weekend om het leven gebracht in het district Marowijne. Haar ontzielde lichaam is vervolgens opgerold in een vloermat en in de woning achtergelaten, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag op de voorpagina. Volgens de krant bestaat het vermoeden dat de partner van de vrouw haar heeft vermoord.

De dader heeft na de daad de televisie aangemaakt zodat het leek alsof het slachtoffer ernaar keek. Volgens buurtbewoners hebben zij de man zaterdag met een tas met daarin vermoedelijk kleren de woning zien verlaten. Een kennis van het slachtoffer ging naar de woning om de vrouw te bezoeken en trof haar dood aan.

De politie werd meteen ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast. Vermoedelijk is de doodsoorzaak wurging of verstikking. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het lijk in beslag genomem voor obductie.

Het motief is nog niet bekend. De politie werkt aan de aanhouding van de moordverdachte.