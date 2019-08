Vrouw verdronken bij ontspanningsoord in Suriname

Een 49-jarige vrouw heeft zaterdag het leven gelaten bij een zwemgelegenheid te plantage Vierkinderen in het district Para.

De redactie van Waterkant verneemt dat de vrouw in de kerk op de locatie was. Op een bepaald moment had zij het vreselijk benauwd en liep naar buiten voor wat frisse lucht. Eenmaal buiten besloot zij op een gegeven moment om een beetje in het water te gaan.

Na een poos in het water te zijn, verdween de vrouw plotseling in de diepte. De politie werd meteen in kennis gesteld en kwam ter plaatse. Duikers van de brandweer werden ook ingeschakeld om een zoekactie op touw te zetten. Het ontzielde lichaam is na enige tijd uiteindelijk geborgen.