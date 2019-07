Nieuwe campagne Fernandes zet Nederlanders met Surinaamse roots centraal

In de nieuwe campagne van Fernandes ‘Het beste van Suriname is dichterbij dan je denkt’ worden verhalen van karakteristieke Surinaamse Nederlanders samengebracht en vertelt door het frisdrankmerk. Fernandes kent zijn oorsprong in Suriname en zet dit in zijn campagne centraal, want zonder Suriname geen Fernandes. Reden genoeg om tijdens deze campagne de Nederlanders met Surinaamse roots eens flink in het zonnetje te zetten en ons te laten inspireren door de manier waarop zij de Surinaamse cultuur verweven in hun dagelijks leven.

De Surinaamse gemeenschap heeft grote invloed gehad op de Nederlandse cultuur. We genieten massaal van muziek, kunst en het heerlijke eten dat deze cultuur met zich meebrengt. In de nieuwe campagne van Fernandes vertellen vijf Nederlanders met Surinaamse roots vol trots over hun cultuur, smaken, kleuren en ook de warmte en taal in Suriname.

Marleen Metselaar, brand manager Fernandes bij Coca-Cola European Partners Nederland: “Fernandes is niet zomaar een frisdrank, Fernandes is onderdeel van een cultuur. De Surinaamse cultuur welke zich allang niet meer beperkt tot enkel Suriname en Surinamers maar zich verworteld heeft in de Nederlandse maatschappij. En dat hebben wij in kaart gebracht. De warmte. De gezelligheid, vrolijkheid en gastvrijheid. De keuken. Het bijzondere, kleurrijke karakter van de cultuur. Maar misschien wel het belangrijkste: de mensen.”

Ontmoet Lucien en Joan

Zo ontmoeten we styling duo Lucien en Joan uit Almere. Zij halen het beste (stoffen en printjes) uit de Surinaamse cultuur en vertalen dit door naar hedendaagse streetwear. Ook Margo (traditionele kledingmaakster), Robbert (kunstenaar), Deejay Abstract (DJ & producer) en Ellen (poppenmaakster) vertellen over hun bijzondere band met Suriname en hoe dit hen inspireert in hun dagelijkse leven.

Online campagne

Op de website www.hetbestevansuriname.nl kunnen bezoekers nog meer inspirerende verhalen lezen. In totaal zijn er maar liefst 30 bijzondere, lokale verhalen te lezen over de manier waarop Nederlanders hun Surinaamse roots verweven in hun dagelijks leven. De nieuwe campagne zal zich voornamelijk online afspelen. Er is een kleinschalige outdoorcampagne dichtbij supermarkten.