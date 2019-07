Chinees aangehouden op Surinaamse luchthaven met illegaal verkregen paspoort en identiteitsbewijs

De militaire politie heeft op woensdag 10 juli een 37-jarige Chinese man aangehouden op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven. Dit omdat hij vanuit Suriname naar Trinidad wilde afreizen met een geldige Surinaams paspoort die op de illegale manier vekregen is.

Yijun bezat naast de paspoort ook over een geldig Surinaams identiteitsbewijs (E-id), die hij vermoedelijk heeft gekregen na overleg van valse of vervalste documenten. De verdachte is op 25 juni in Suriname gearriveerd en enkele dagen daarna was hij al in het bezit van de paspoort en identiteitsbewijs.

De 37-jarige is door de militaire politie overgedragen aan de afdeling Fraude van de politie. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Yijun in verzekering gesteld. Het paspoort en identiteitsbewijs zijn in beslag genomen.

Het is niet de eerste dat de Chinees betrapt is geworden op het willen afreizen uit ons land met een Surinaams paspoort die op de illegale verkregen is. De afdeling Fraude is inmiddels bezig met een diepgaand onderzoek, meldt de politie Public Relations.