Slachtoffer ‘hit and run’ Anamoestraat wordt vrijdag begraven

De op 30 juni overleden Clifton Boerleider, die in de vroege morgen van donderdag 16 mei aan de Anamoestraat in Suriname werd aangereden door een personenauto en daar in hulpeloze toestand werd achtergelaten, wordt vrijdag begraven. Dit meldt zijn familie aan de redactie van Waterkant.Net. De 56-jarige Boerleider overleed aan een longontsteking.

De familie laat weten dat hij eerst op de zaal lag en vervolgens op de Intensive Care. Boerleider had een longontsteking en twaalf gebroken ribben aan de rechterkant en één aan de linkerkant. Hij is na een tijdje weer verplaats naar de zaal waarna er ontdekt werd dat hij een kniefractuur had. Ondanks de fractuur en gebroken ribben is hij op 24 juni ontslagen uit het ziekenhuis.

Het slachtoffer is toen overgebracht naar zorginstelling Professional Extended Care waar hij in de ochtend van 30 juni is overleden. Dit kwam bij de familie echt als een schok, omdat zij de dag ervoor bij hem op bezoek was waarbij bleek dat hij weer de oude werd. Autopsie heeft uitgewezen dat hij is overleden aan een beginnende longontsteking. Zijn onzielde lichaam was hangende het onderzoek in beslag genomen en is pas afgelopen zaterdag afgestaan aan de familie voor de uitvaart. Één van zijn dochters arriveert later in Suriname.

Dankzij informatie vanuit de samenleving en beeldmateriaal van de aanrijding is de politie de dader van de hit and run, Regillio M. op het spoor gekomen. Hij is door het Arrestatie Team op zijn woonadres aangehouden en in verzekering gesteld. Na een tip werd het voertuig waarmee hij de aanrijding had veroorzaakt, bij een spuiter aangetroffen en in beslag genomen.

De singi neti is morgen aan de Anamoestraat no. 132 van 20.00-00.00 uur. De uitvaart plechtigheid wordt vrijdag gehouden op de begraafplaats Rene’s Hof aan de Waakhuyzenlaan. De stoet vertrekt omstreeks 15:00 uur van het mortuarium van Academisch Ziekenhuis en maakt een ronde langs de Anamoestraat. Vervolgens gaat de stoet naar Rene’s Hof. Gelegenheid tot afscheid nemen van 16:00 – 16:30 gevolgd door een rouwdienst van 16:30 – 17:15, waarna hij om 17:30 aan de schoot der aarde zal worden toevertrouwd.